Туреччина веде переговори про відновлення туризму з 70 країнами

Фото: туризм у Туреччині (flickr)

Міністерство культури і туризму Туреччини запустило проект "Сертифікація здорового туризму"

Уряд Туреччини почало проводити переговори про відновлення туризму з 70 країнами, щоб проінформувати їх про інфраструктуру охорони здоров'я країни в умовах пандемії. При цьому зазначається, що Міністерство культури і туризму країни запустило проект "Сертифікація здорового туризму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Повідомляється, що проект був запущений з метою забезпечити дотримання високих стандартів здоров'я та гігієни в авіакомпаніях, аеропортах і інших транспортних засобах, житлових приміщеннях та місцях живлення.

Туреччина діє відповідально у всіх цих процесах, не тільки заради здоров'я наших громадян, але і для своїх гостей, щоб забезпечити їм спокійний відпочинок", - заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

Також повідомляється, що влада направили листа про наміри відновити туризм в країни, які в останні роки обрали Туреччину як туристичний напрямок - у тому числі в Німеччину, Великобританію, Нідерланди, Бельгію, Японію, Росію та Чехію.

Міністр додав, що в листах містилася інформація про здоров'я та безпеку пасажирів і працівників, заходи, вжиті в установах та транспорті, списках і можливості закладів охорони здоров'я на рівні провінцій і районів.

Згідно з даними Міністерства культури і туризму, кількість іноземних туристів, що прибувають в країну, в першому кварталі поточного року становить 4,24 млн, що на 22,1% менше, ніж у річному обчисленні на тлі обмежень на поїздки по всьому світу з-за пандемії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку в Туреччині планують відкритися не більше 50-60% готелів. Міністр туризму Туреччини Мехмет Ерсой заявив, що туристичний сезон в країні почнеться в червні, але інфраструктура буде працювати тільки на половину.

Автор: Валерія Мрачковська