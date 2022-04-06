ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция уничтожила еще одну "блуждающую" мину в Черном море

Новина українською →
Анкара, Среда 06 апреля 2022 17:32
Турция уничтожила еще одну "блуждающую" мину в Черном море Фото: Турция подорвала еще одну блуждающую мину в Черном море (twitter com medyaelicom)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Турецкие военные взорвали еще одну плавучую морскую мину в Черном море. Это третий случай с начала войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства обороны Турции, в уничтожении морской мины принимали участие военные водолазные группы. Ее ликвидация прошла без последствий для судоходства.

Плавучие мины в Черном море стали обнаруживать с конца марта. Их появление представляет опасность для судов, проходящих через Босфор.

Власти Турции 22 марта закрыли Босфорский залив из-за обнаруженной плавучей мины. Впоследствии она была ликвидирована. Следующую мину выявили спустя четыре дня. Уничтоженная сегодня мина стала третьей с начала российского вторжения в Украину.

Отметим, по данным Министерства иностранных дел Украины акваторию Черного моря минирует Россия. Для этого оккупанты используют захваченные в 2014 году в Крыму мины, пытаясь их выдать за украинские.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Черное море Война России против Украины
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки