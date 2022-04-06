Турция уничтожила еще одну "блуждающую" мину в Черном море

Турецкие военные взорвали еще одну плавучую морскую мину в Черном море. Это третий случай с начала войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Плавучие мины в Черном море стали обнаруживать с конца марта. Их появление представляет опасность для судов, проходящих через Босфор.

По данным Министерства обороны Турции, в уничтожении морской мины принимали участие военные водолазные группы. Ее ликвидация прошла без последствий для судоходства.

Власти Турции 22 марта закрыли Босфорский залив из-за обнаруженной плавучей мины. Впоследствии она была ликвидирована. Следующую мину выявили спустя четыре дня. Уничтоженная сегодня мина стала третьей с начала российского вторжения в Украину.

Отметим, по данным Министерства иностранных дел Украины акваторию Черного моря минирует Россия. Для этого оккупанты используют захваченные в 2014 году в Крыму мины, пытаясь их выдать за украинские.

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