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Туреччина знищила ще одну "блукаючу" міну в Чорному морі

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Анкара, Середа 06 квітня 2022 17:32
Туреччина знищила ще одну "блукаючу" міну в Чорному морі Фото: Туреччина підірвала ще одну блукаючу міну в Чорному морі (twitter com medyaelicom)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Турецькі військові підірвали ще одну плавучу морську міну в Чорному морі. Це третій випадок з початку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства оборони Туреччини, у знищенні морської міни брали участь військові водолазні групи. Її ліквідація пройшла без наслідків для судноплавства.

Плавучі міни в Чорному морі стали виявляти з кінця березня. Їх поява становить небезпеку для суден, що проходять через Босфор.

Влада Туреччини 22 березня закрили Босфорську затоку через виявлену плавучу міну. Згодом вона була ліквідована. Наступну міну виявили через чотири дні. Знищена сьогодні міна стала третьою з початку російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, за даними Міністерства закордонних справ України акваторію Чорного моря мінує Росія. Для цього окупанти використовують захоплені в 2014 році в Криму міни, намагаючись їх видати за українські.

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