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Россия использует мины в Черном море, захваченные в 2014 году, - МИД

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Киев, Среда 30 марта 2022 00:37
Россия использует мины в Черном море, захваченные в 2014 году, - МИД Фото: Россия использует в Черном море мины, захваченные в 2014 году (mill.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Морские мины, обнаруженные возле побережья Турции и Румынии, не состоят на учете в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Эти мины были захвачены Россией в 2014 году после оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В ведомстве напомнили, что 26-28 марта 2022 года возле побережья Турции и Румынии были обнаружены дрейфующие морские мины. После их идентификации удалось установить, что на начало текущего года эти боеприпасы не состояли на учете Военно-морских сил ВСУ.

"Эти мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь", - подчеркивается в сообщении МИД.

Там отметили, что Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами. Кроме того, такими действиями Москва пытается скрыть свою незаконную деятельность в Черном море и уклониться от ответственности за военные преступления и морской разбой.

Напомним, 22 марта ВМС Турции предупредили о минной опасности в западной акватории Черного моря. Спустя несколько дней Анкара закрыла Босфорский залив из-за обнаруженной плавучей мины.

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