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Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії екстрадиції членів РПК та FETO

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Анкара, Середа 06 липня 2022 14:40
Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії екстрадиції членів РПК та FETO Фото: Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії екстрадиції членів РПК та FETO
Автор: Марія Кучерявець

Туреччина надіслала письмову вимогу Швеції та Фінляндії щодо екстрадиції членів Робочої партії Курдистану (РПК) та руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра юстиції Туреччини Бекіра Боздага, якого цитує TRT Haber.

"До Швеції та Фінляндії було надіслано листа з нагадуванням про вимоги про екстрадицію терористів РПК і FETO", - заявив він.

Нагадаємо, після заяв Швеції та Фінляндії вступити в НАТО влада Туреччини виступила проти поки країни не виконають низку її умов. Серед яких було припинення підтримання Робітничої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Ґюлена.

Однак після місяця переговорів турецька сторона погодилася на вступ Швеції і Фінляндії до Альянсу. Країни підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина підтримає вступ країн на саміті в Мадриді.

Крім того, згідно з Меморандумом, Анкара, Стокгольм і Гельсінкі зобов'язуються надавати повну підтримку в боротьбі з загрозами безпеці один одного.

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