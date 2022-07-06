Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії екстрадиції членів РПК та FETO
Туреччина надіслала письмову вимогу Швеції та Фінляндії щодо екстрадиції членів Робочої партії Курдистану (РПК) та руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена (FETO).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра юстиції Туреччини Бекіра Боздага, якого цитує TRT Haber.
"До Швеції та Фінляндії було надіслано листа з нагадуванням про вимоги про екстрадицію терористів РПК і FETO", - заявив він.
Нагадаємо, після заяв Швеції та Фінляндії вступити в НАТО влада Туреччини виступила проти поки країни не виконають низку її умов. Серед яких було припинення підтримання Робітничої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Ґюлена.
Однак після місяця переговорів турецька сторона погодилася на вступ Швеції і Фінляндії до Альянсу. Країни підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина підтримає вступ країн на саміті в Мадриді.
Крім того, згідно з Меморандумом, Анкара, Стокгольм і Гельсінкі зобов'язуються надавати повну підтримку в боротьбі з загрозами безпеці один одного.
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