Турция за сутки перебросила на север Сирии сотни единиц военной техники

Турецкая армия значительно усилила свое присутствие в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

За последние сутки не менее 430 единиц турецкой боевой техники были передислоцированы в этот регион на севере Сирии.

Также 8 февраля армия Сирии захватила стратегически важный город Серакиб в Идлибе. Сирийский государственный телеканал показал кадры, на которых видны пустые улицы Серакиба, разрушенного после многонедельных бомбардировок при поддержке ВКС России.

По данным SOHR, сирийская армия захватила и весь участок трассы М5 в Идлибе, связывающей столицу страны Дамаск со вторым по величине городом Сирии Алеппо. Теперь для восстановления контроля над всей автомагистралью бойцам президента Башара Асада осталось взять под контроль лишь 30-километровый участок М5 в соседней провинции Алеппо.

РБК-Украина писало, что Турция в четверг, 6 февраля, перебросила 20 танков в сирийскую провинцию Идлиб.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 февраля колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб. На территорию сирийской провинции въехали минимум 40 бронемашин и танков из Турции.