Турция перебросила в провинцию Идлиб десятки танков

Фото: перемещение турецких танков (t.me / izotope)

В Сирию сегодня вошла колонна с 20 танками

Турция в четверг, 6 февраля, перебросила 20 танков в сирийскую провинцию Идлиб, где продолжается наступление войск режима Башара Асада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, сегодня турецко-сирийскую границу в провинции Хатай пересекла колонна Вооруженных сил Турции с 20 танками.

Отмечается, что военная техника была переброшена в зону безопасности в провинции Идлиб с целью усиления позиций турецких военных на фоне наступления сирийских правительственных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 февраля колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб. На территорию сирийской провинции въехали минимум 40 бронемашин и танков из Турции.

Также РБК-Украина писало, что к турецко-сирийской границе продолжает стягиваться военная техника ВС Турции. В понедельник, 3 февраля, очередная колонна бронетранспортеров и танков достигла района Рейханли провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.

Кроме того, вечером 5 ноября сирийские правительственные войска, контролируемые режимом Асада, вошли в город Серакиб в провинции Идлиб. Через Серакиб проходит стратегически важная автомагистраль. Силы Асада вошли в город после того, как его покинули отряды оппозиции и боевики.