ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция перебросила в провинцию Идлиб десятки танков

Новости » Политика     06.02.2020 - 17:59
Турция перебросила в провинцию Идлиб десятки танков
Фото: перемещение турецких танков (t.me / izotope)

В Сирию сегодня вошла колонна с 20 танками

Турция в четверг, 6 февраля, перебросила 20 танков в сирийскую провинцию Идлиб, где продолжается наступление войск режима Башара Асада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, сегодня турецко-сирийскую границу в провинции Хатай пересекла колонна Вооруженных сил Турции с 20 танками.

Отмечается, что военная техника была переброшена в зону безопасности в провинции Идлиб с целью усиления позиций турецких военных на фоне наступления сирийских правительственных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 февраля колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб. На территорию сирийской провинции въехали минимум 40 бронемашин и танков из Турции.

Также РБК-Украина писало, что к турецко-сирийской границе продолжает стягиваться военная техника ВС Турции. В понедельник, 3 февраля, очередная колонна бронетранспортеров и танков достигла района Рейханли провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.

Кроме того, вечером 5 ноября сирийские правительственные войска, контролируемые режимом Асада, вошли в город Серакиб в провинции Идлиб. Через Серакиб проходит стратегически важная автомагистраль. Силы Асада вошли в город после того, как его покинули отряды оппозиции и боевики.

Евросоюз призвал к прекращению ударов по Идлибу Число жертв крушения самолета в Турции возросло
Новости Украины ТурциятанкиСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь