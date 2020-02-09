Туреччина за добу перекинула на північ Сирії сотні одиниць військової техніки

Турецька армія значно посилила свою присутність в сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За останню добу не менше 430 одиниць турецької бойової техніки були передислоковані в цей регіон на півночі Сирії.

Також 8 лютого армія Сирії захопили стратегічно важливе місто Серакиб в Ідлібі. Сирійський державний телеканал показав кадри, на яких видно порожні вулиці Серакиба, зруйнованого після багатотижневих бомбардувань при підтримці ВКЗ Росії.

За даними SOHR, сирійська армія захопила і весь ділянку траси М5 в Ідлібі, що зв'язує столицю країни-Дамаск з другим за величиною містом Сирії Алеппо. Тепер для відновлення контролю над автомагістраллю бійцям президента Башара Асада залишилося взяти під контроль лише 30-кілометрова ділянка М5 в сусідній провінції Алеппо.

РБК-Україна писало, що Туреччина у четвер, 6 лютого, перекинула 20 танків в сирійську провінцію Ідліб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 лютого колона турецької військової техніки перетнула кордон з Сирією і увійшла на територію провінції Ідліб. На територію сирійській провінції в'їхали мінімум 40 бронемашин і танків з Туреччини.