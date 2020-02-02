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В Сирию зашла новая колонна военной техники Турции

Новости » Политика     02.02.2020 - 12:51
В Сирию зашла новая колонна военной техники Турции
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Колонна вошла в провинцию Идлиб

Колонна турецкой военной техники в воскресенье, 2 февраля, пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, новая турецкая колонна состоит из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки. Военная техника пересекла турецко-сирийскую границу в контрольно-пропускном пункте "Кафр-Лусейн" на севере провинции Идлиб.

Некоторые арабские СМИ сообщают, что на территорию Сирии въехали минимум 40 бронемашин и танков Турции.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать новую военную операцию в Сирии, если ситуация в провинции Идлиб не будет урегулирована. Он подчеркнул, что турецкая армия готова принять дополнительные меры против терроризма в различных регионах Сирии, в первую очередь в Идлибе.

Как известно, в ноябре 2019 года Турция возобновила военную операцию в Сирии. Военная кампания "Источник мира" должна была продолжаться до полного устранения террористической угрозы на севере Сирии. Эрдоган рассчитывал, что США и Россия выполнит свои договоренности с Анкарой по зачистке террористов в этих регионах.

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