У Туреччині висловили невдоволення планом США розмістити війська вздовж її кордону

Фото: Сирія (flickr.com/Sulafa Khalil)

Конфлікти між Туреччиною та сирійськими курдами сповільнюють боротьбу з ІДІЛ

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина незадоволена планом Сполучених Штатів Америки (США) розмістити військові пункти вздовж її кордону з Сирією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, у США вважають, що конфлікти між Туреччиною та Сирійськими демократичними силами (SDF), до яких належать сирійські курдські сили (YPG), сповільнює прогрес у боротьбі проти "Ісламської держави".

За словами Акара, під час візиту до Канади він повідомив начальнику штабу США Джозефу Данфорду, що створення постів негативно вплине на сприйняття США у Туреччині.

"Я думаю, що подібні дії ускладнюють ситуацію в регіоні", - сказав він.

Крім того, Акар висловив невдоволення підтримкою сирійських курдських сил Сполученими Штатами, тому що Туреччина вважає їх частиною Робочої партії Курдистану, яка влаштовує заколоти проти турецької влади. Туреччина, Сполучені Штати та Європейський Союз визнали Робочу партію Курдистану терористичним угрупованням.

"Ми сподіваємось, що наші союзники США негайно розірвуть свої зв'язки з терористичною YPG, яка жодним чином не відрізняється від Робочої партії Курдистану", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки мають намір розмістити спостережні пости на кордоні Сирії і Туреччини, щоб уникнути посилення напруги між Туреччиною і курдськими воєнізованими формуваннями.