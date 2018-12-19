ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Туреччина стягує бронетехніку на кордон із Сирією

Новини » Політика    19.12.2018 - 16:27
Туреччина стягує бронетехніку на кордон із Сирією
Фото: Туреччина стягує військову техніку до кордону з Іраком (aa.com.tr)

Турецька військова техніка виїхала в бік Хатая

В прикордонну турецьку провінцію Газіантеп прибула колона бронетранспортерів і військових автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

У виданні повідомляють, що військова техніка, перекинута на кордон з різних військових частин Туреччини, з дотриманням посилених заходів безпеки виїхала в бік Хатая.

Відзначимо, 14 грудня курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" останнє контрольоване ними місто в Сирії.

Повідомлялося, що сирійські сили, за підтримки США, штурмували останній великий оплот, утримуваний терористичною організацією "Ісламська держава" на східних берегах Євфрату.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина планує нову військову операцію проти підрозділів сирійських курдів, яка розпочнеться протягом кількох наступних днів.

До цього міністр оборони Туреччини Хулуси Акар заявив, що Туреччина незадоволена планом Сполучених Штатів Америки розмістити військові пункти уздовж її кордону з Сирією.

США готуються до повного виведення військ з Сирії Держдеп США схвалив продаж Туреччині ракетних комплексів
Новини України СиріяТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся