Туреччина стягує бронетехніку на кордон із Сирією

Фото: Туреччина стягує військову техніку до кордону з Іраком (aa.com.tr)

Турецька військова техніка виїхала в бік Хатая

В прикордонну турецьку провінцію Газіантеп прибула колона бронетранспортерів і військових автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

У виданні повідомляють, що військова техніка, перекинута на кордон з різних військових частин Туреччини, з дотриманням посилених заходів безпеки виїхала в бік Хатая.

Відзначимо, 14 грудня курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" останнє контрольоване ними місто в Сирії.

Повідомлялося, що сирійські сили, за підтримки США, штурмували останній великий оплот, утримуваний терористичною організацією "Ісламська держава" на східних берегах Євфрату.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина планує нову військову операцію проти підрозділів сирійських курдів, яка розпочнеться протягом кількох наступних днів.

До цього міністр оборони Туреччини Хулуси Акар заявив, що Туреччина незадоволена планом Сполучених Штатів Америки розмістити військові пункти уздовж її кордону з Сирією.