Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Фото: Эрдоган и Трамп (колалРБК-Украина)

Президенты в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу администрации Эрдогана.

"Президенты подчеркнули необходимость окончательной реализации дорожной карты по Манбиджу, что позволило бы избежать вакуума в регионе. Стороны также указали на необходимость не позволить определенным элементам помешать выводу войск. Президенты Эрдоган и Трамп также обсудили идею создания зоны безопасности на севере Сирии, основываясь на территориальной целостности", - говорится в сообщении администрации президента Турции.

По словам Эрдогана, у Турции "нет никаких проблем с курдами, страна ведет борьбу с "Исламским государством", Рабочей партией Курдистана, "Силами народной самообороны" и партией "Демократический союз".

Сообщается, что Эрдоган и Трамп обменялись мнениями по вопросу создания на севере Сирии "зоны безопасности", очищенной от террористов. Кроме того, стороны обсудили вывод войск США из Сирии и двусторонние отношения.

Президент Турции выразил удовлетворение решением США о выводе войск из Сирии.

Напомним, Трамп пригрозил Турции разорением, если она во время своих операций будет атаковать сирийских курдов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о своей уверенности в том, что Соединенные Штаты смогут договориться с Турцией о защите безопасности союзников армии США в Сирии - курдской самообороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Турция и США провели переговоры по Сирии. Один из членов американской делегации Гаррет Маркис заявил журналистам, что недавнее решение Трампа вывести около 2 тыс. военнослужащих из северо-восточной части Сирии было главной темой разговора делегаций.