UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция создала открытый канал связи с Украиной и РФ для решения зернового кризиса

Фото: Турция создала открытый канал связи с Украиной и РФ (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Турции внедрило так называемую дипломатию "красной линии" для разрешения зернового кризиса, вызванного военным вторжением России в Украину. Так, Анкара, Киев и Москва сформировали открытый канал связи, чтобы решить проблему с вывозом украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Из-за того, что суда с продовольствием не могут выйти из украинских портов, во всем мире наблюдается зерновой кризис. Мины и конфликты вокруг складов делают решение проблемы еще более трудным.

Под руководством министра национальной обороны Хулуси Акара была сформирована "красная линия", в которой будет назначено по одному сотруднику от каждого из Министерств обороны для более тщательного обсуждения вопроса и доведения его до решения.

"У нас интенсивные переговоры как с Россией, так и с Украиной. У обеих сторон есть некоторые оговорки. Мы работаем над устранением оговорок. Надежда в этом отношении сохраняется", - заявил министр Акара, добавив, что Турция хочет, чтобы зерновой кризис закончился как можно скорее.

Напомним, ранее в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.

Кроме того, Анкара предложила Москве провести переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияУкраинаРоссийская ФедерацияВойна России против Украиныпродовольственный кризис