Турция создала открытый канал связи с Украиной и РФ для решения зернового кризиса

Министерство обороны Турции внедрило так называемую дипломатию "красной линии" для разрешения зернового кризиса, вызванного военным вторжением России в Украину. Так, Анкара, Киев и Москва сформировали открытый канал связи, чтобы решить проблему с вывозом украинского зерна.

Из-за того, что суда с продовольствием не могут выйти из украинских портов, во всем мире наблюдается зерновой кризис. Мины и конфликты вокруг складов делают решение проблемы еще более трудным.

Под руководством министра национальной обороны Хулуси Акара была сформирована "красная линия", в которой будет назначено по одному сотруднику от каждого из Министерств обороны для более тщательного обсуждения вопроса и доведения его до решения.

"У нас интенсивные переговоры как с Россией, так и с Украиной. У обеих сторон есть некоторые оговорки. Мы работаем над устранением оговорок. Надежда в этом отношении сохраняется", - заявил министр Акара, добавив, что Турция хочет, чтобы зерновой кризис закончился как можно скорее.