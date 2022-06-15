Туреччина створила відкритий канал зв'язку з Україною і РФ для вирішення зернової кризи

Міністерство оборони Туреччини впровадило так звану дипломатію "червоної лінії" для вирішення зернової кризи, викликаної військовим вторгненням Росії в Україну. Так, Анкара, Київ і Москва сформували відкритий канал зв'язку, щоб вирішити проблему з вивезенням українського зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Через те, що судна з продовольством не можуть вийти з українських портів, у всьому світі спостерігається зернова криза. Міни і конфлікти навколо складів роблять вирішення проблеми ще більш важким.
Під керівництвом міністра національної оборони Хулусі Акара була сформована "червона лінія", в якій буде призначено по одному співробітнику від кожного з міністерств оборони для більш ретельного обговорення питання і доведення його до вирішення.
"У нас інтенсивні переговори як з Росією, так і з Україною. Обидві сторони мають деякі застереження. Ми працюємо над усуненням застережень. Надія в цьому відношенні зберігається", - заявив міністр Акара, додавши, що Туреччина хоче, щоб зернова криза закінчилася якомога швидше.
Нагадаємо, раніше в Іспанію прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море.
Також повідомлялося, що в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна.
Крім того, Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна із заблокованих українських портів.