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В Украине сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров

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Украина, Вторник 15 марта 2022 09:14
В Украине сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Во вторник, 15 марта, в Украине открыто 9 гуманитарных коридоров. Они будут работать в четырех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Сегодня согласованы зеленые коридоры в Киевской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Открыты маршруты:

  • Мариуполь - Бердянск;
  • Богдановка и Новобогдановка - Бровары;
  • Бобрик - Бровары;
  • Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп - Полтава.

Кроме того, по словам Верещук, состоится эвакуация жителей села Оскол в Харьковской области.

Министр добавила, что стороны работают для открытия гуманитарного коридора в Иванкове Киевской области.

Напомним, в Мариупольском городском совете заявили, что с начала войны погибли около 2300 мирных жителей.

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