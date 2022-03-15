В Украине сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров

Во вторник, 15 марта, в Украине открыто 9 гуманитарных коридоров. Они будут работать в четырех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Сегодня согласованы зеленые коридоры в Киевской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Открыты маршруты: Мариуполь - Бердянск;

Богдановка и Новобогдановка - Бровары;

Бобрик - Бровары;

Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп - Полтава. Кроме того, по словам Верещук, состоится эвакуация жителей села Оскол в Харьковской области. Министр добавила, что стороны работают для открытия гуманитарного коридора в Иванкове Киевской области.