ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция сбила 2 истребителя Асада и потеряла беспилотник

Новости » Происшествия     01.03.2020 - 14:43
Турция сбила 2 истребителя Асада и потеряла беспилотник
Фото: Су-24 (ria.ru)

Пилотам истребителей удалось капультуватися

Режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял 2 истребителя Су-24. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

По данным информационного агентства, армия Асада сбила турецкий беспилотник над сирийским городом Серакиб на юго-востоке провинции Идлиб.

Кроме того, агентство сообщило, что в результате удара турецких Военно-воздушных сил были уничтожены 2 истребителя Су-24 режима Асада. Предварительно, пилотам истребителей удалось катапультироваться.

Видео уничтожения одного из истребителей обнародовали в Twitter.

Напомним, ранее министр национальной обороны Турции Хулусі Акар объявил о начале турецкой военной операции "Щит весны" в Сирии. Акар также сообщил об уничтожении десятков единиц техники и более 2 тысяч военных режима Асада.

Также РБК-Украина писало, об уничтожении в Сирии двух вертолетов режима Асада. Так, вертолет Ми-8 армии режима Асада был сбит 14 февраля вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Еще один асадовский вертолет был уничтожен 11 февраля в сирийской провинции Идлиб.

В Германии призвали усилить давление на Россию Макрон призвал Турцию и Россию договориться о прекращении огня в Сирии
Новости Украины ТурциябеспилотникСу-24Сирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь