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Туреччина збила 2 винищувачі Асада та втратила безпілотник

Новини » Надзвичайні події     01.03.2020 - 14:43
Туреччина збила 2 винищувачі Асада та втратила безпілотник
Фото: Су-24 (ria.ru)

Пілотам винищувачів вдалося капультуватися

Режим президента Башара Асада у Сирії знищив турецький безпілотний літальний апарат (БПЛА) у повітрі над провінцією Ідліб та втратив 2 винищувачі Су-24. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.

За даними інформаційного агентства, армія Асада збила турецький безпілотник над сирійським містом Серакіб на південному сході провінції Ідліб.

Крім того, агентство повідомило, що в результаті удару турецьких Військово-повітряних сил було знищено 2 винищувачі Су-24 режиму Асада. Попередньо, пілотам винищувачів вдалося катапультуватися.

Відео знищення одного з винищувачів оприлюднили у Twitter.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про початок турецької військової операції "Щит весни" в Сирії. Акар також повідомив про знищення десятків одиниць техніки та понад 2 тисяч військових режиму Асада.

Також РБК-Україна писало, про знищення у Сирії двох вертольотів режиму Асада. Так, вертоліт Мі-8 армії режиму Асада було збито 14 лютого поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля. Ще один асадівський вертоліт було знищено 11 лютого у сирійській провінції Ідліб.

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Новини України ТурциябеспилотникСу-24Сирія
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