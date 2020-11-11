Турция и Россия подписали протокол о мониторинговом центре по Карабаху

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)

Турция и Российская Федерация подписали меморандум о мониторинговом центре по контролю режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Этот центр будет принимать меры по недопущению нарушений.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT Haber.

По его словам, это будет совместный турецко-российский мониторинговый центр.

"Меморандум о взаимопонимании … был подписан сегодня утром. Этот центр создадут на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Все меры по предотвращению нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе будут приняты этим центром", - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция примет участие в контроле перемирия в Карабахе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что совместный мониторинговый центр будет размещен в Азербайджане, но не на занятой территории Нагорного Карабаха.

Согласно мирному соглашению, Армения должна полностью вывести свои войска из региона, а порядок будут обеспечивать российские миротворцы; сегодня стало известно о том, что они имеют сирийский опыт.