Туреччина і Росія підписали протокол про моніторинговий центр щодо Карабаху

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган (РБК-Україна)

Туреччина та Російська Федерація підписали меморандум про моніторинговий центр з контролю режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі. Цей центр вживатиме заходи щодо недопущення порушень.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає TRT Haber.

За його словами, це буде спільний турецько-російський моніторинговий центр.

"Меморандум про взаєморозуміння ... був підписаний сьогодні вранці. Цей центр створять на звільнених від окупації територіях Азербайджану. Всі заходи щодо запобігання порушень режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі будуть прийняті цим центром", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Карабасі. При цьому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що спільний моніторинговий центр буде розміщений в Азербайджані, але не на зайнятій території Нагірного Карабаху.

Згідно з мирною угодою, Вірменія має повністю вивести свої війська з регіону, а порядок будуть забезпечувати російські миротворці; сьогодні стало відомо про те, що вони мають сирійський досвід.