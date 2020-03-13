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Турция и Россия договорились о совместном патрулировании в Идлибе

Новости » В мире     13.03.2020 - 14:59
Турция и Россия договорились о совместном патрулировании в Идлибе
Иллюстративное фото (twitter.com/tcsavunma)

Совместные патрулирования начнутся 15 марта по трассе М4

Военные делегации Турции и России в Анкаре подписали текст договоренности по урегулированию конфликта в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что в рамках договоренностей стороны с 15 марта начнут совместное патрулирование в Идлибе по трассе М4. Координация действий между Турцией и Россией будет осуществляться через совместные координационные центры.

"Турция выступает за обеспечение долгосрочного перемирия в Идлибе и предприняла все необходимое в данном направлении. Российская сторона придерживается конструктивной позиции по данному вопросу", - сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Напомним, ситуация в провинции Идлиб обострилась в конце февраля. Тогда в результате обстрела со стороны сирийский сил, которые поддерживает Россия, погибли 22 турецких военных.

Позже президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер России Владимир Путин договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб с 6 марта. При этом стороны продолжали вести переговоры о дальнейших шагах по урегулированию ситуации в Идлибе.

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