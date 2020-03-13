Туреччина і Росія домовилися про спільне патрулювання в Ідлібі

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Спільні патрулювання розпочнуться 15 березня по трасі М4

Військові делегації Туреччини і Росії в Анкарі підписали текст домовленості щодо врегулювання конфлікту в сирійському Ідлібі. Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що в рамках домовленостей сторони з 15 березня почнуть спільне патрулювання в Ідлібі по трасі М4. Координація дій між Туреччиною і Росією буде здійснюватись через спільні координаційні центри.

"Туреччина виступає за забезпечення довгострокового перемир'я в Ідлібі і зробила все необхідне в даному напрямку. Російська сторона дотримується конструктивної позиції з даного питання", - повідомив міністр оборони Туреччини Хулуси Акар.

Нагадаємо, ситуація в провінції Ідліб загострилася в кінці лютого. Тоді в результаті обстрілу з боку сирійський сил, які підтримує Росія, загинули 22 турецьких військових.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Ердоган і лідер Росії Володимир Путін домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб з 6 березня. При цьому сторони продовжували вести переговори про подальші кроки по врегулюванню ситуації в Ідлібі.