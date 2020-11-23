Турция и РФ спорят насчет турецкого наблюдательного поста в Азербайджане, - Reuters

Турция и Россия имеют разногласия насчет обустройства турецкого военного наблюдательного пункта в Азербайджане. В Турции настаивают на открытии собственного пункта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий источник.

Страны продолжают обсуждение этого вопроса. В России не видят нужды в создании отдельного турецкого наблюдательного пункта, но для Турции этот момент важен и они считают его обустройство в Азербайджане необходимым.

Турецкое правительство рассчитывает, что в итоге удастся найти компромисс по этому вопросу в переговорах с Россией.

Ранее Россия и Турция договорились о создании общего мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия в Нагорном Карабахе.

Отметим, что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности к отправке военных в Азербайджан. Пока не известно сколько именно турецких военных отправятся в страну.

По условиям мирных соглашений, на территории Нагорного Карабаха, которая не передана Азербайджану, будет действовать российская миротворческая миссия.