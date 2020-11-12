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Опубликована карта размещения миротворцев РФ в Нагорном Карабахе

Степанакерт, Четверг 12 ноября 2020 15:42
Опубликована карта размещения миротворцев РФ в Нагорном Карабахе
Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: РБК-Украина

Для поддержания мира в Нагорном Карабахе разместят 16 наблюдательных постов с миротворцами из Российской Федерации. Сама территория будет разделена на две зоны ответственности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на карту российского Минобороны.

Сообщается, что территорию, которая не будет передана Азербайджану по условиям мирного соглашения, разделят на зоны ответственности "Север" и "Юг". При этом миротворцы будут патрулировать по двум маршрутам. А вдоль Лачинского коридора, который свяжет Армению со Степанакертом и другими районами, разместят временные пункты.

Размещение мотострелковых миротворческих батальонов планируется в Степанакерте и Мардакерте.

Опубликована карта размещения миротворцев РФ в Нагорном Карабахе

Фото: карта размещения миротворцев РФ

Отметим, на этой карте уже учтено, что по условиям мирных соглашений, Азербайджану отходят Лачинский и Кельбаджарский районы. Агдамский район будет передан до 1 декабря, поэтому он пока входит в зону миротворческой операции.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписанное соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе не предусматривает решения территориального вопроса.

РБК-Украина писало, что в зоне конфликта будут размещены российские миротворцы с бронетехникой и стрелковым оружием.

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