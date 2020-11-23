ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Турция и РФ спорят насчет турецкого наблюдательного поста в Азербайджане, - Reuters

Европа, Понедельник 23 ноября 2020 16:37
Турция и РФ спорят насчет турецкого наблюдательного поста в Азербайджане, - Reuters
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Турция и Россия имеют разногласия насчет обустройства турецкого военного наблюдательного пункта в Азербайджане. В Турции настаивают на открытии собственного пункта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий источник.

Страны продолжают обсуждение этого вопроса. В России не видят нужды в создании отдельного турецкого наблюдательного пункта, но для Турции этот момент важен и они считают его обустройство в Азербайджане необходимым.

Турецкое правительство рассчитывает, что в итоге удастся найти компромисс по этому вопросу в переговорах с Россией.

Ранее Россия и Турция договорились о создании общего мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия в Нагорном Карабахе.

Отметим, что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности к отправке военных в Азербайджан. Пока не известно сколько именно турецких военных отправятся в страну.

По условиям мирных соглашений, на территории Нагорного Карабаха, которая не передана Азербайджану, будет действовать российская миротворческая миссия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Нагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь