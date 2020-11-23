Туреччина і РФ сперечаються щодо турецького спостережного поста в Азербайджані, - Reuters

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (РБК-Україна)

Туреччина і Росія мають розбіжності щодо облаштування турецького військового спостережного пункту в Азербайджані. У Туреччині наполягають на відкритті власного пункту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецький джерело.

Країни продовжують обговорення цього питання. У Росії не бачать потреби у створенні окремого турецького спостережного пункту, але для Туреччини цей момент важливий і вони вважають його облаштування в Азербайджані необхідним.

Турецький уряд розраховує, що в результаті вдасться знайти компроміс з цього питання у переговорах з Росією.

Раніше Росія і Туреччина домовилися про створення спільного моніторингового центру, який буде відслідковувати дотримання перемир'я в Нагірному Карабасі.

Зазначимо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про готовність до відправлення військових в Азербайджан. Поки не відомо скільки саме турецьких військових вирушать в країну.

За умовами мирних угод, на території Нагірного Карабаху, яка не передана Азербайджану, буде діяти російська миротворча місія.