Туреччина і РФ сперечаються щодо турецького спостережного поста в Азербайджані, - Reuters

Туреччина і Росія мають розбіжності щодо облаштування турецького військового спостережного пункту в Азербайджані. У Туреччині наполягають на відкритті власного пункту.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецький джерело.
Країни продовжують обговорення цього питання. У Росії не бачать потреби у створенні окремого турецького спостережного пункту, але для Туреччини цей момент важливий і вони вважають його облаштування в Азербайджані необхідним.
Турецький уряд розраховує, що в результаті вдасться знайти компроміс з цього питання у переговорах з Росією.
Раніше Росія і Туреччина домовилися про створення спільного моніторингового центру, який буде відслідковувати дотримання перемир'я в Нагірному Карабасі.
Зазначимо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про готовність до відправлення військових в Азербайджан. Поки не відомо скільки саме турецьких військових вирушать в країну.
За умовами мирних угод, на території Нагірного Карабаху, яка не передана Азербайджану, буде діяти російська миротворча місія.