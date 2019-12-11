Турция и РФ обсудят Сирию

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

В ходе беседы лидеры Турции и РФ обсудят ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Сообщается, что про телефонный разговор стало известно со слов пресс-секретаря главы турецкого государства Ибрагима Калына.

По его словам, в ходе беседы лидеры Турции и РФ обсудят ситуацию в Сирии.

Напомним, Совет национальной безопасности Турции возобновил военную операцию на севере Сирии. Как отмечается, операция будет продолжаться, "пока не достигнет своих целей". Также в Министерстве обороны Турции сообщили о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией, который продлился вдоль 88-километрового восточного участка границы на глубине 10 км. Турция также рассчитывает, что США и Россия как можно скорее выполнят свои договоренности с Анкарой по очистке террористов из районов северной Сирии.

Ранее сообщалось, что США возобновили на территории Сирии антитеррористическую операцию против террористической организации "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что 1 ноября, турецкие и российские военные начали совместное патрулирования вблизи "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии.