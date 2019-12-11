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Туреччина і РФ обговорять Сирію

Новини » Політика     11.12.2019 - 20:23
Туреччина і РФ обговорять Сирію
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Під час бесіди лідери Туреччини і РФ обговорять ситуацію в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе телефонну розмову з президентом Російської Федерації (РФ) Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Повідомляється, що про телефонну розмову стало відомо зі слів прес-секретаря глави турецького держави Ібрагіма Калина.

За його словами, в ході бесіди лідери Туреччини і РФ обговорять ситуацію в Сирії.

Нагадаємо, Рада національної безпеки Туреччини відновила військову операцію на півночі Сирії. Як зазначається, операція буде продовжуватися, поки не досягне своїх цілей". Також у Міністерстві оборони Туреччини повідомили про завершення третього спільного патрульного рейду з Росією, який тривав вздовж 88-кілометрового східної ділянки кордону на глибині 10 км. Туреччина також розраховує, що США і Росія як можна швидше виконають свої домовленості з Анкарою щодо очищення терористів з районів північної Сирії.

Раніше повідомлялося, що США відновили на території Сирії антитерористичну операцію проти терористичної організації "Ісламська держава".

Раніше повідомлялося, що 1 листопада, турецькі і російські військові почали спільне патрулювання поблизу "безпечної зони" на північному сході Сирії.

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