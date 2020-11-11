Турция и РФ имеют равные роли в разрешении конфликта в Карабахе, - Алиев

Во вторник, 10 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с турецкими чиновниками и высокопоставленными силовиками. Во время встречи он заявил, что Турция и Россия имеют равноправные роли в решении конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщается, на встрече в Баку присутствовали министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, начальник Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и командующий сухопутных войск ВС Турции Умит Дюндар.

Алиев назвал важным шагом создания совместного центра по контролю за прекращением огня.

"Мы хотели бы, чтобы Турция и Россия имели равноправные роли в решении карабахского конфликта, и мы этого добились сегодня", - сказал президент.

Кроме того, Алиев добавил, что сейчас уже установлен график вывода войск Армении из Карабаха, и срочное создание центра контроля за прекращением огня имело бы большую пользу в этом отношении.

Напомним, вчера Россия, Армения и Азербайджан договорились о завершении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение предусматривает введение миротворческого контингента в зону конфликта.

Кроме того, накануне Алиев заявил, что армянские войска должны покинуть Нагорный Карабах до конца ноября.

Также ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет принимать участие в наблюдении за соблюдением перемирья между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.