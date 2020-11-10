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Турция будет наблюдать за соблюдением перемирия в Карабахе, - Эрдоган

Анкара, Вторник 10 ноября 2020 20:02
Турция будет наблюдать за соблюдением перемирия в Карабахе, - Эрдоган
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет принимать участие в наблюдении за соблюдением перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Этот вопрос обсуждался во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на распространенное для СМИ заявление администрации Эрдогана.

Во время разговора с российским президентом Эрдоган назвал вчерашнюю трехстороннюю сделку "правильным шагом" на пути к стабильному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

"Эрдоган заявил, что Турция будет осуществлять вместе с Россией надзорную и наблюдательную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан на территории, освобожденной от оккупации Армении", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера Россия, Армения и Азербайджан договорились о завершении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение предусматривает введение миротворческого контингента в зону конфликта.

Сегодня турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция примет участие в контроле за соблюдением перемириям в Нагорном Карабахе.

Подробнее о конфликте в Нагорном Карабахе и его завершении вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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