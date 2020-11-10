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Армения должна вывести войска из Нагорного Карабаха до конца ноября, - Алиев

Баку, Вторник 10 ноября 2020 20:55
Армения должна вывести войска из Нагорного Карабаха до конца ноября, - Алиев
Фото: Ильхам Алиев (president.az)
Автор: Роман Тверденко

Армянские войска должны покинуть Нагорный Карабах до конца ноября. Существует график вывода сил Армении.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он также отметил, что у Турции и России одинаковая роль в разрешении, следствием чего станет совместный турецко-российский центр по контролю за прекращением огня.

"Будем говорить о том, чтобы центр был создан в короткое время, так как уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца этого месяца они должны покинуть все земли, земли, которые пока еще находятся под оккупацией", - подчеркнул Алиев.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе после рекомендаций со стороны армянских Вооруженных сил. В Армении наблюдались проблемы с мобилизацией резерва для продолжения боевых действий.

В ночь с понедельника на вторник Пашинян заявил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.

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