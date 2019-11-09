ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция раскритиковала США за заявление о сирийской нефти

Новости » В мире     09.11.2019 - 16:29
Турция раскритиковала США за заявление о сирийской нефти
Фото: Мевлют Чавушоглу

В Турции выступили против того, чтобы нефть шла на нужды боевиков

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявление США относительно того, что добытая в Сирии нефть идет на нужды сирийских демократических сил, которые в Турции считаются террористической организацией. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, природные ресурсы должны идти на нужды сирийского народа, а не террористических организаций.

"Они (США - ред.) открыто признают, что находятся в Сирии из-за запасов нефти. Мы говорим о стране, которая не скрывает, что находится в Сирии из-за нефтяных запасов, и видим, в частности, что доходы от этих ресурсов идут на поддержку террористических организаций. Турция против этого. Эти запасы принадлежат сирийскому народу и должны оцениваться с точки зрения их пользы для жителей Сирии" - сказал Чавушоглу.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что сирийская нефть не используется в интересах Америки, а полностью идет на нужды сирийских демократических сил. Как сообщили в Госдепе, нефть добывается местными властями на благо местных общин.

Также РБК-Украина писало, что Турция готова начать отправку на родину боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые находятся в турецких тюрьмах. Как сообщило турецкое правительство, с понедельника они начнут отправлять на родину около 1200 заключенных боевиков "ИГИЛ".

Помпео выступил за расширение НАТО Россия пригрозила США созданием запрещенных ракет
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикинефтьТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь