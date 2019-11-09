ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина розкритикувала США за заяву про сирійську нафту

Новини » В світі     09.11.2019 - 16:29
Туреччина розкритикувала США за заяву про сирійську нафту
Фото: Мевлют Чавушоглу

У Туреччині виступили проти того, щоб нафта йшла на потреби бойовиків

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував заява США щодо того, що здобута в Сирії нафта йде на потреби сирійських демократичних сил, які в Туреччині вважаються терористичною організацією. Про це повідомляє агентство Anadolu.

За його словами, природні ресурси повинні йти на потреби сирійського народу, а не терористичних організацій.

"Вони (США - ред.) відкрито визнають, що знаходяться в Сирії через запасів нафти. Ми говоримо про країну, яка не приховує, що знаходиться в Сирії з-за нафтових запасів, і бачимо, зокрема, що доходи від цих ресурсів йдуть на підтримку терористичних організацій. Туреччина проти цього. Ці запаси належать сирійському народові і повинні оцінюватися з точки зору їх користі для жителів Сирії", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті США заявили, що сирійська нафта не використовується в інтересах Америки, а повністю йде на потреби сирійських демократичних сил. Як повідомили в Держдепі, нафта видобувається місцевою владою на благо місцевих громад.

Також РБК-Україна писало, що Туреччина готова почати відправку на батьківщину бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІГ), які перебувають у турецьких в'язницях. Як повідомило турецьке уряд, з понеділка вони почнуть відправляти на батьківщину близько 1200 ув'язнених бойовиків "ИГИЛ".

Помпео виступив за розширення НАТО Росія пригрозила США створенням заборонених ракет
Новини України Сполучені Штати АмерикинефтьТурцияСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся