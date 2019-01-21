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Турция провела воздушную операцию в Ираке

Новости » Политика    21.01.2019 - 15:28
Турция провела воздушную операцию в Ираке
Фото: самолет ВВС Турции (twitter.com/tcsavunma)

ВВС Турции убили 6 террористов

Военно-воздушные силы Турции осуществили спецоперацию против террористов на севере Ирака, в результате которой были убиты шестеро террористов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter. Министерства обороны Турции.

Сообщается, что операция была осуществлена 20 января 2019 года, но сообщили о ней сегодня.

"В северных районах Ирака - Зап, Синат-Хафтанин и Хакурк, были уничтожены оборудованные позиции дислокации, места хранения боеприпасов, по меньшей мере шесть вооруженных террористов", - говорится в сообщении Минобороны.

Турция провела воздушную операцию в Ираке

Напомним, ранее 11 января ВВС Турции нанесли удары по объектах террористов в районах Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака. Сообщалось, что в ходе воздушной операции были уничтожены хранилища, склады с оружием и укрытия боевиков.

Как известно, Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

После этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством" на территории Сирии.

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