Туреччина провела повітряну операцію в Іраку

Фото: літак ВПС Туреччини (twitter.com/tcsavunma)

ВПС Туреччини вбили 6 терористів

Військово-повітряні сили Туреччини здійснили спецоперацію проти терористів на півночі Іраку, в результаті якої було вбито шестеро терористів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter. Міністерства оборони Туреччини.

Повідомляється, що операція була здійснена 20 січня 2019 року, але повідомили про неї сьогодні.

"В північних районах Іраку - Зап, Сінат-Хафтанін і Хакурк, були знищені обладнані позиції дислокації, місця зберігання боєприпасів, щонайменше шість озброєних терористів", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, раніше 11 січня ВПС Туреччини нанесли удари по об'єктах терористів в районах Зап і Авашин-Басьян на півночі Іраку. Повідомлялось, що в ході повітряної операції знищені сховища, склади з зброєю і укриття бойовиків.

Як відомо, Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Після цього міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чувашоглу заявив, що вони здатні самостійно впоратися з "Ісламським державою" на території Сирії.