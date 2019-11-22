В США пригрозили Турции и Египту санкциями в случае закупки российской военной техники

Фото: российский ЗРК С-400 (из открытых источников)

В США призывают своих союзников не заключать сделки с военные сделки Россией

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США раскритиковал Турцию и Египет за военные сделки, которые они заключили с Россией, предупреждая о санкциях, если они не откажутся сделок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".



Чиновник, который проинформировал журналистов на условиях анонимности, заявил 21 ноября, что Турции пришлось "избавиться" от поставленных Россией систем S-400, которую она приобрела и начала получать.



Соединенные Штаты заявляют, что Россия сможет получить важные технические сведения о новом военном самолете США, который также используется Турцией, если он будет эксплуатироваться вместе с российскими S-400.

"Они (турки, - ред.) знают, что у них есть выбор двигаться вперед, и выбор состоит в том, чтобы избавиться от S-400, чтобы мы могли двигаться вперед", - сказал чиновник, отметив , что введение санкций США в соответствии с Законом о противодействии Америки через санкций все еще возможно.



Чиновник также сказал, что Соединенные Штаты работают с Египтом, чтобы удержать его от заключения сделки на 2 миллиарда долларов на покупку более 20 российских истребителей Су-35.

"М ы также прозрачны с ними в том, что если они хотят приобрести значительную российскую военную платформу... это подвергает их риску введения санкций", - сказал он.



Вашингтон сказал Каиру, что использование Су-35 и других российских систем вооружения может создать угрозу способности страны действовать совместно с военными США и НАТО в случае кризиса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не откажется от российских С-400. По его словам, Турция закупила у России ЗРК чтобы использовать их. Также Эрдоган сообщил, что на данный момент турецкие военные проходят обучение по использованию С-400 в России.

Также сообщалось, что Конгресс США пригрозили Турции санкциями, если Анкара не откажется от поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400. Как заявил глава комитета по иностранным делам Сената США Джеймс Риш, в Вашингтоне продолжат рассмотрение вопроса о введении санкций против Анкары, если она не откажется от С-400.