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Турция не откажется от российских С-400

Новости » Политика     16.11.2019 - 23:58
Турция не откажется от российских С-400
Фото: российский ЗРК С-400 (из открытых источников)

Турция закупила у России ЗРК С-400 для того, чтобы использовать их

Глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Турция не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он подчеркнул, что Турция закупила у России ЗРК С-400 для того, чтобы использовать их.

"Некорректно сказать, что мы просто не будем использовать их, когда речь идет о системе, которую мы закупили для собственных нужд и за которую мы заплатили столько денег. Нам надо идти дальше и уважать подписанные нами соглашения ", - отметил Демир.

Он также сообщил, что турецкий персонал продолжает изучать в России использование С-400, но в Турции не будет российских специалистов, которые будут управлять этими комплексами.

Ранее в Конгрессе Соединенных Штатов Америки пригрозили Турции санкциями, если Анкара не откажется от поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400.

РБК-Украина писало, что президент Турции Эрдоган ранее заявил, что Анкара не собирается удовлетворять требования США и отказываться от российских ЗРК С-400 в пользу американских систем Patriot. Эрдоган подчеркнул, что подобные требования Вашингтона является ограничением суверенных прав Анкары.

США не выполнили соглашение по Сирии, - Эрдоган В США предупредили Турцию о санкциях за покупку С-400 в России
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