Турция продаст Украине еще более 20 "Байрактаров", - Bloomberg

Турция продаст Украине больше "Байрактаров", чем это ожидалось. Их транспортируют в страну в ближайшее время.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Во время общения журналистов издания со своими источниками в правительстве Турции и руководстве производителя оружия Baykar, выяснилось, что Украина получит по меньшей мере 24 беспилотных летательных аппаратов. Страна получила "значительно больше" "Байрактаров", чем сообщали официальные источники.
В то же время Турция подписала соглашение с Украиной по строительству космических ракет по технологии типа "Зенит-2", а это, со своей стороны, может помочь стране в разработке баллистических снарядов.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин пожаловался лидеру Турции Эрдогану на применение "Байракторов" со стороны Украины.
Также РБК-Украина писало о том, как в октябре ВСУ впервые применили беспилотник. По словам министра обороны Алексея Резникова, это никоим образом не нарушает минские соглашения.