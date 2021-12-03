Туреччина продасть Україні ще понад 20 "Байрактарів", - Bloomberg

Туреччина продасть Україні більше "Байрактарів", ніж це очікувалося. Їх транспортують до країни найближчим часом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Під час спілкування журналістів видання зі своїми джерелами в уряді Туреччини й керівництві виробника зброї Baykar, з’ясувалося, що Україна отримає щонайменше 24 безпілотних літальних апаратів. Загалом країна отримала "значно більше" "Байрактарів", ніж повідомляли офіційні джерела.
Водночас Туреччина підписала угоду з Україною щодо будівництва космічних ракет за технологією типу "Зеніт-2", а це, зі свого боку, може допомогти країні в розробці балістичних снарядів.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін поскаржився лідеру Туреччини Ердогану на застосування "Байрактарів" з боку України.
Також РБК-Україна писало про те, як в жовтні ЗСУ вперше застосували безпілотник. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, це жодним чином не порушує мінські угоди.