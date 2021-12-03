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Туреччина продасть Україні ще понад 20 "Байрактарів", - Bloomberg

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П'ятниця 03 грудня 2021 22:22
Туреччина продасть Україні ще понад 20 "Байрактарів", - Bloomberg Фото: Туреччина надасть Україні понад 20 "Байрактарів" (use.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Туреччина продасть Україні більше "Байрактарів", ніж це очікувалося. Їх транспортують до країни найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час спілкування журналістів видання зі своїми джерелами в уряді Туреччини й керівництві виробника зброї Baykar, з’ясувалося, що Україна отримає щонайменше 24 безпілотних літальних апаратів. Загалом країна отримала "значно більше" "Байрактарів", ніж повідомляли офіційні джерела.

Водночас Туреччина підписала угоду з Україною щодо будівництва космічних ракет за технологією типу "Зеніт-2", а це, зі свого боку, може допомогти країні в розробці балістичних снарядів.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін поскаржився лідеру Туреччини Ердогану на застосування "Байрактарів" з боку України.

Також РБК-Україна писало про те, як в жовтні ЗСУ вперше застосували безпілотник. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, це жодним чином не порушує мінські угоди.

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