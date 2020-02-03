Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция присоединится к строительству жилья для крымских татар в Херсонской области. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, турецкие специалисты "приедут на место, все исследуют, сделают план и проект".

"Мы приняли решение вместе построить жилье для 500 семей в Херсонской области. Наши министры обсудят этот вопрос, и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут на место, все исследуют, сделают план и проект… Я верю, что так и будет. Таким образом, мы спасем наших родственников от бедности", - отметил турецкий лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что четверым политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве. Жилье планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Артура Панова.

Кроме того, Европейский союз осудил действия ФСБ в Крыму и заявил, что Россия должна "прекратить произвольные обыски частной собственности, которая принадлежит крымским татарам".