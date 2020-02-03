Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина приєднається до будівництва житла для кримських татар у Херсонській області. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, турецькі фахівці "приїдуть на місце, всі досліджують, зроблять план і проект".

"Ми прийняли рішення разом побудувати житло для 500 сімей у Херсонській області. Наші міністри обговорять це питання, і ми разом будемо діяти. Наші фахівці приїдуть на місце, всі досліджують, зроблять план і проект... Я вірю, що так і буде. Таким чином, ми врятуємо наших родичів від бідності", - зазначив турецький лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотирьом політв'язням з Криму куплять житло в Києві. Житло планують придбати для Олега Сенцова, Олександра Кольченко, Володимира Балуха і Артура Панова.

Крім того, Європейський союз засудив дії ФСБ в Криму і заявив, що Росія повинна припинити свавільні обшуки приватної власності, яка належить кримським татарам".