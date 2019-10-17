Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". Об этом договорились президент Турции Реджеп Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс после переговоров, сообщает BBC.

Сообщается, что все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода курдов.

США намерены снять санкции в отношении Турции, в случае долговременного режима прекращения огня.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил : "Хорошие новости с Турции. Будут спасены миллионы жителей".

Отметим, вице-президент Майк Пенс прибыл в Турцию, чтобы убедить Анкару прекратить недельное наступление на сирийских курдов, которое началось после того, как Дональд Трамп вывел американские войска из северных районов Сирии.

Вице-президент возглавил американскую делегацию, в которую входят госсекретарь Майк Помпео и советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Напомним, власти Сирии, возглавляемые курдами, призвали открыть гуманитарный коридор в районе пограничного города Рас эль-Айн.

Курдские власти призвали открыть коридор для эвакуации погибших и раненых мирных жителей из города Рас-эль-Айн, в который вторглись турецкие войска.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за военной операции Турции в северо-восточной части Сирии более 130 тыс. человек покинули приграничный регион. Всего в результате военного конфликта в Сирии гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Президент США Дональд Трамп назвал курдов большей угрозой, чем террористическую организацию ИГИЛ. Ранее США поддерживали курдов в борьбе с "Исламским государством".