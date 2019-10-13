Более 130 тыс. человек покинули приграничный регион Сирии, - ООН

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Всего в результате военного конфликта в Сирии гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек

На северо-востоке Сирии более 130 тыс. человек были вынуждены покинуть места своего проживания из-за наступления турецких войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, большинство людей жили в сельских районах вблизи пограничных городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Всего в результате военного конфликта в Сирии гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Кроме того, в регионе очень плохая ситуация с поставками чистой воды. В частности, проблемы с поставками воды наблюдаются в лагерях для перемещенных лиц Аль-Оль и Ареша, где проживают более 82 тыс. человек. Государственные и частные больницы в регионе были закрыты еще 11 октября.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью "создания безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкая сторона официально подтвердила гибель одного военного.

Отметим, что турецкое оборонное ведомство заявило, что в ходе операции на севере Сирии были ликвидированы 415 террористов. Турецкие военные наносили удары по позициям противников как с земли, так и с воздуха.