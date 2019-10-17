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Трамп заявил, что курды опаснее ИГИЛ

Новости » Политика    17.10.2019 - 04:27
Трамп заявил, что курды опаснее ИГИЛ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Ранее США поддерживали курдов в борьбе с "Исламским государством"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Курдская рабочая партия (КРП) является большей угрозой, чем террористическая группировка "Исламское государство" в Сирии. Об этом Трамп сказал, выступая в Белом доме на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"КРП, которая является частью курдского движения, как вы знаете, вероятно, хуже в отношении террора и во многих отношениях - большая террористическая угроза, нежели ИГИЛ", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что даже террористы из ИГИЛ "уважают" представителей КРП, поскольку те так же "жестки" или даже еще "жестче", чем боевики ИГИЛ.

Отметим, Курдская рабочая партия считается террористической организацией, в частности, и в Германии.

После того как турецкая армия 9 октября начала военную операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов, США отказались предоставлять курдам военную помощь, несмотря на то, что ранее поддерживали курдов в борьбе с "Исламским государством".

Напомним, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов большинством голосов одобрила резолюцию, в которой осудила выведение американских военных с севера Сирии.

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Новости Украины Дональд ТрампкурдыСирия
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