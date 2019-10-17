Эрдоган выбросил письмо Трампа

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Письмо Трампа разозлило Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусор письмо американского президента Дональда Трампа, в котором тот у не присущем официальном общению тоне предостерег относительно действий Анкары в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщили изданию источники, Эрдоган отклонил письмо Трампа.

"Это письмо было отклонено президентом Эрдоганом, отклонено и выброшено в мусор", - говорится в сообщении.

В дипломатических кругах также отметили, что письмо Трампа разозлило Эрдогана.

Напомним, Дональд Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану, в котором призвал остановить вторжение Турции в Сирию. В письме американский лидер призывал президента Турции к сделке.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова ответить на любые санкции, введенные американским правительством из-за турецкой военной операции в Сирии. Чавушоглу подчеркнул, что введение санкций со стороны США не способно изменить принципиальность Турции в вопросе Сирии.