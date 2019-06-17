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Турция не примет требований США по поставке российских С-400

Новости » Политика    17.06.2019 - 00:13
Турция не примет требований США по поставке российских С-400
Фото: Мевлют Чавушоглу (Win McNamee/Getty Images)

США призывают отказаться от сделки с Россией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неизменности позиции официальной Анкары по оборонному контракту с Россией. Об этом пишет агентство Anadolu.

Глава турецкой дипломатии в воскресенье в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай сказал, что Анкара не примет требований США по ЗРК С-400.

Вашингтон неоднократно призывал Турцию отказаться от сделки с Россией, так как С-400 якобы несут угрозу новейшим истребителям F-35. 29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400. В МИД России данные шаги со стороны Вашингтона назвали шантажом.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию могут начаться в первой половине июля.

Как писало РБК-Украина ранее, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявлял, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО. Пенс предупреждал, что Штаты не будут спокойно наблюдать за тем, как Турция покупает оружие у противников альянса.

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