Туреччина не прийме вимог США по постачанню російських С-400

Фото: Мевлют Чавушоглу (Win McNamee/Getty Images)

США закликають відмовитися від угоди з Росією

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про незмінність позиції офіційної Анкари з оборонного контракту з Росією. Про це пише агентство Anadolu.

Голова турецької дипломатії в неділю в ході відвідування прикордонній з Сирією провінції Хатай сказав, що Анкара не прийме вимог США по ЗРК С-400.

Вашингтон неодноразово закликав Туреччину відмовитися від угоди з Росією, так як Із-400 нібито несуть загрозу новітніх винищувачів F-35. 29 травня Держдеп США повідомив про підготовку санкцій проти Анкари і можливе її виключення з програми створення F-35 в разі завершення контракту з С-400. У МЗС Росії дані кроки з боку Вашингтона назвали шантажем.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що постачання російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 в Туреччину можуть початися в першій половині липня.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявляв, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 представляє велику загрозу для НАТО. Пенс попереджав, що Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як Туреччина купує зброю у противників альянсу.