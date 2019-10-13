Турция пригрозила ЕС открыть границы для беженцев из Сирии

Турция может открыть границу с Европейским сюзом для сирийских беженцев на фоне недовольства Брюсселя началом военной операции на севере Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью DW.

По словам турецкого министра, Анкара не довольна реакцией Европейского союза на военную операцию на севере Сирии, которая, как утверждают в Турции, проводится с целью создания "безопасной зоны" для сирийских беженцев. Речь идет о решение Франции и Германии о приостановке поставок вооружения Анкаре, а также возможном введении оружейного эмбарго Евросоюзом.

"Пока что турецкое государство потратило более 40 миллиардов долларов, а Евросоюз не предоставил нам необходимую поддержку. В любом случае сирийцы хотят попасть в Европу", - отметил Чавушоглу.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что возможность открытия границы для беженцев из Сирии не является "угрозой или блефом", а "просто ответ Анкары на позицию Евросоюза".

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз может ввести эмбарго на экспорт вооружения Турции в связи с военной операцией на севере Сирии. Решение о введении эмбарго может быть принято на саммите в Брюсселе 17-18 октября. В Швеции заявили, что предложат введения эмбарго на встрече в Люксембурге 14 октября.

Накануне, решение о прекращение экспорта оружия Анкаре приняли правительства Германии и Франции. В Париже и Берлине заявили, что не хотят, чтобы их оружие было использовано Турцией в борьбе с курдами на севере Сирии.