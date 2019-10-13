Туреччина пригрозила ЄС відкрити кордон для біженців з Сирії

Туреччина може відкрити кордон з Європейським сюзом для сирійських біженців на фоні невдоволення Брюсселю початком військової операції на півночі Сирії. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю DW.

За словами турецького міністра, Анкара не задоволена реакцією Європейського союзу на військову операцію на півночі Сирії, яка, як стверджують в Туреччині, проводиться з метою створення "безпечної зони" для сирійських біженців. Мова йде про рішення Франції та Німеччини про призупинення поставок озброєння Анкарі, а також можливе введення збройного ембарго Євросоюзом.

"Поки що турецька держава витратила понад 40 мільярдів доларів, а Євросоюз не надав нам необхідну підтримку. У будь-якому випадку сирійці хочуть потрапити в Європу", - зазначив Чавушоглу.

Глава турецького зовнішньополітичного відомства наголосив, що можливість відкриття кордону для біженців з Сирії не є "погрозою чи блефом", а "просто відповідь Анкари на позицію Євросоюзу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо Європейський союз може ввести ембарго на експорт озброєння Туреччині у зв'язку з військовою операцією на півночі Сирії. Рішення про введення ембарго може бути прийнято на саміті в Брюсселі 17-18 жовтня. У Швеції заявили, що запропонують введення ембарго на зустрічі в Люксембурзі 14 жовтня.

Напередодні, рішення про припинення експорту зброї Анкарі ухвалили уряди Німеччини та Франції. У Парижі та Берліні заявили, що не хочуть, щоб їхня зброя була використана Туреччиною в боротьбі з курдами на півночі Сирії.