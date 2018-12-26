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Турция пригнала танки и БТРы к границе с Сирией, - CNN Turk

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 16:31
Турция пригнала танки и БТРы к границе с Сирией, - CNN Turk
Иллюстративное фото (af.mil)

В частности, военную технику заметили в провинции Килис

В приграничных с Сирией районах Турции зафиксировано движение военной техники турецких Вооруженных сил по направлению к границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

В частности, указано, что БТР и боевые машины недавно переместились в Килис.

"Бронетранспортеры и боевые машины, перевозящие танки, недавно переместились в Килис (город и провинция в юго-центральной части Турции, на границе с Сирией, - ред.)", - сказано в сообщении.

Сообщается, что кроме бронетранспортеров и военных машин, нагруженных танками, на пути к Килису заметили технику с личным составом с сопровождением для безопасности.

Напомним, глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что его страна способна самостоятельно справиться с ИГИЛ на территории Сирии. По его словам, Турция приняла решение временно отложить начало военной операции в Сирии против курдских формирований и террористов ИГ на восточном берегу Евфрата до окончания консультаций с США.

Как писало РБК-Украина ранее, президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Так, страну покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Добавим также, 23 декабря агентство писало, что Турция перебрасывает дополнительные военные силы к границе с Сирией на фоне заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара "возьмет на себя" борьбу против боевиков и ИГИЛ после вывода американских сил из Сирии.

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